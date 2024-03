Scopre che il figlio è autistico: botte e minacce all’intera famiglia per dieci anni Anni di vessazioni dopo la scoperta che il secondo figlio soffrisse di autismo: botte e minacce alla moglie, all’altro figlio e anche verso lo stesso bimbo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Minacciava la moglie e i figli, uno dei quali autistico: atteggiamenti definiti dagli inquirenti offensivi, denigratori e minacciosi, e che nell'ultimo periodo erano aumentati, dopo che sospettasse che la moglie volesse chiedere la separazione. Alla fine l'uomo è stato denunciato e sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese, oltre ad essere denunciato per maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie e dei figli, uno dei quali affetto da disturbi dello spettro autistico.

Una storia che arriva da Benevento. Secondo quanto ricostruito dalle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica sannita, tutto è iniziato nel 2013, quando al secondo figlio è stata riscontrata una grave forma di autismo con difficoltà di linguaggio ed ADHD (disturbo da deficit di attenzione iperattività, ndr): una situazione che l'uomo non avrebbe accettato. A quel punto, sarebbero iniziato gli atteggiamenti definitiv offensivi, denigratori e minacciosi nei confronti dei familiari da parte dell'uomo. Neppure il figlio affetto da autismo era stato risparmiato: in alcuni casi, l'uomo era arrivato a distruggergli i giocattoli. Nel dicembre del 2023, la situazione si era aggravata ulteriormente: l'uomo aveva letteralmente messo le mani al collo della moglie, costringendo il figlio maggiore ad intervenire e a subire anche lui le minacce da parte del padre. Nell'ultimo periodo, temendo la separazione, aveva aumentato il "livello" delle minacce nei confronti della donna e dei figli.

Il 21 febbraio di quest'anno, la donna aveva trovato la forza di denunciare il tutto ai carabinieri: raccolte le dichiarazioni della donna, del figlio maggiorenne, di un'amica di famiglia e delle dottoresse che si erano occupate sia del minore sia dell'uomo stesso, i militari dell'Arma sono intervenuti su ordine della Procura sannita: per lui è dunque scattato divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese (la moglie e i figli), ed è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia.