Rapina una ragazza nel centro di Napoli, lei lo insegue e lo fa arrestare

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Lui, borsetta ancora tra le mani, scappava a gambe levate. Lei, urlando, lo rincorreva. È la scena che si sono trovati davanti i motociclisti del Nibbio, in pattugliamento del territorio nel centro di Napoli. Ed è stato proprio grazie alla prontezza di riflessi della ragazza, che di farsi scappare quell'uomo proprio non voleva saperne, che i poliziotti hanno intuito quello che era successo, sono intervenuti e alla fine hanno bloccato il "fuggitivo": si tratta di un 26enne di origini libiche, con precedenti di polizia, che ora dovrà rispondere di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

È successo nella serata di ieri, 17 maggio. I poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale, passando in via Agostino Depretis, hanno notato la ragazza che correva urlando e le si sono avvicinati per chiedere cosa fosse successo e se avesse bisogno di aiuto. La giovane, indicando quell'uomo che continuava a scappare, ha raccontato di essere stata rapinata da lui poco prima: l'aveva aggredita, le aveva strappato la borsetta dalle mani ed aveva cominciato a correre. E lei gli stava andando dietro, cercando di attirare l'attenzione dei passanti sperando che qualcuno intervenisse.

Gli agenti hanno imposto l'alt, ma inutilmente. È quindi scattato l'inseguimento, che si è protratto fino a via Cristoforo Colombo, dove M. T. è stato finalmente raggiunto; anche allora ha tentato di proseguire la fuga, si è divincolato dalla presa e ha aggredito i poliziotti, ma è stato bloccato dopo una colluttazione. La borsetta, che era stata lanciata a terra all'arrivo dei poliziotti, è stata recuperata e restituita alla proprietaria.