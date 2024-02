Protesta dei Trattori, a Caserta 200 agricoltori bloccano l’Appia: traffico in tilt Anche a Caserta la protesta dei trattori: bloccata la Statale Appia, traffico in tilt. E domani nuovo corteo con partenza da Casal di Principe alle 9.30. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

La protesta degli agricoltori non si ferma: quest'oggi è toccato nel Casertano vedere i trattori "sfilare" e bloccare il traffico, mandando in tilt la circolazione sulla Statale Appia. La marcia è partita dalle 9 da Teano ed è arrivata fino a Capua, poco prima del casello autostradale dell'A1 Napoli-Roma. Forze dell'ordine sul posto, ma non ci sono stati problemi di ordine pubblico. La protesta proseguirà anche nei prossimi giorni.

Domani, sabato 3 febbraio, gli agricoltori casertani si sono ridati appuntamento nel piazzale dello stadio di Casal di Principe, alle 9.30 circa, da cui partirà un nuovo corteo che coinvolgerà allevatori, frutticultori, dei cerealicoltori, dei contoterzisti, dei trasformatori artigianali e di una delegazione di pescatori. Lo fa sapere Altragricoltura. "Al Prefetto di Caserta ed al Governo Nazionale sono state già avanzate richieste di incontro per presentare un documento di proposte che sarà illustrato sabato mattina al termine del corteo di trattori alle ore 12 nel presidio al Casello di Santa Maria Capua Vetere da Adriano Noviello e dai tanti altri giovani che saranno in campo", fanno sapere in un comunicato.

Nei giorni scorsi, la protesta era dilagata anche ad Avellino, in particolare nella zona tra Flumeri, Ariano Irpino e gli altri comuni dell'Alta Irpinia: anche in questo caso, trattori in strada e traffico in tilt fino al casello di Grottaminarda dell'A16 Napoli-Bari, dove i mezzi si erano fermati senza causare il blocco autostradale. Il giorno dopo, la protesta arrivò nel capoluogo irpino, davanti la sede della Regione Campania locale, chiedendo la difesa dei diritti di agricoltori ed imprenditori del settore agrario.