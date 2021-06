Problemi al portale Soresa per la prenotazione alla serata Open Day organizzata dall'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord per stasera, giovedì 10 giugno, dalle 19 alle 23 per 4mila persone. In molti segnalano errori in fase di prenotazione, con l'impossibilità di procedere al suo completamento e, di fatto, a non riuscire ad iscriversi. Tra le segnalazioni più frequenti, l'impossibilità di scegliere qualsiasi dei punti vaccinali disponibili, mentre c'è chi spiega di non riuscire a visualizzare neppure lo stesso Open Day di oggi sulla piattaforma, e dunque non potersi in alcun caso registrare.

Non manca chi segnala altri tipi di problemi, come ad esempio la mancata chiarezza sul tipo di vaccino somministrato (che l'ASL Napoli 2 Nord ha tuttavia specificato si tratti, per quanto riguarda l'open day di oggi, di Pfizer e Moderna per tutti i 4mila registrati). Ma il vero caos è relativo all'iscrizione alla piattaforma: problemi che sono diventati costanti dalle 7 di questa mattina, all'apertura del portale per le registrazioni sulla piattaforma Soresa. E che non è la prima volta che si verificano sul portare Soresa, che già in altre occasioni aveva fatto registrare criticità. Ad esempio, in occasione della registrazione all'Open Day vaccinale di Napoli organizzata all'ASL Napoli 1 Centro: in quell'occasione, complice un boom di accessi alle 22 orario di inizio delle registrazioni, i server andarono in tilt e il portale divenne inaccessibile per oltre un'ora, con molti utenti che non riuscirono poi a registrarsi neppure dopo che il sito era tornato operativo, dopo le 23 e 30 circa in maniera stabile.