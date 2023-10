Paura in un asilo al Vomero, sconosciuto entra in un’aula e viene bloccato: “Aveva un coltello” Un uomo, rimasto ignoto, è entrato in un asilo del Vomero raggiungendo un’aula dell’istituto: fermato dai bidelli, è stato quindi allontanato. Il dirigente scolastico ha presentato un esposto ai carabinieri. Secondo alcuni genitori, l’uomo avrebbe avuto con sé un coltello, ma la circostanza non è confermata invece dalle forze dell’ordine.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Momenti di apprensione questa mattina nel quartiere napoletano dell'Arenella, sulla collina del Vomero: un uomo, rimasto ignoto, è entrato all'interno dell'Istituto Comprensivo “Ignazio di Loyola”, raggiungendo un'aula dell'asilo. Poi però, raggiunto dal personale docente e non, è stato bloccato e, senza fornire spiegazioni, si è allontanato senza identificarsi. Secondo alcuni genitori l'uomo avrebbe avuto con sé anche un coltello, ma la circostanza al momento non è confermata dalle forze dell'ordine, alle quali il dirigente scolastico si è presentato per sporgere denuncia.

Tutto è accaduto questa mattina: l'uomo, al momento non identificato, avrebbe raggiunto l'istituto durante l'orario di ingresso, chiedendo di parlare con il dirigente scolastico. Subito dopo, approfittando dell'orario di ingresso in aula degli alunni, ha eluso la sorveglianza, riuscendo ad entrare nel plesso scolastico e raggiungere un'aula dell'asilo, dove però è stato bloccato dai bidelli prima e dal personale docente subito dopo. A quel punto gli sono state chieste spiegazioni, ma l'uomo avrebbe fornito differenti versioni sul motivo della sua presenza in quel luogo, e a quel punto ha preferito allontanarsi spontaneamente, senza però identificarsi. Il dirigente scolastico a quel punto si è recato dai carabinieri della stazione Vomero-Arenella per denunciare il tutto. La scuola, lo scorso settembre, era stata citata dal programma televisivo "Fuori dal Coro" per alcune abitazioni di ex bidelli che, spiegò la trasmissione, sarebbero state occupate da abusivi. Ma non esiste al momento alcun collegamento tra le due vicende.