Tragedia a Bacoli, neonata di 18 giorni muore dopo corsa disperata in ospedale Una bimba di 18 giorni di Bacoli è deceduta questa mattina nell’ospedale di Pozzuoli; avrebbe accusato un malore nella notte, inutili i tentativi di rianimarla.

Una bimba di appena 18 giorni è deceduta questa mattina nell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, in provincia di Napoli. Lo apprende Fanpage.it da fonti qualificate. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato locale per gli accertamenti del caso. La piccola avrebbe accusato un malore nella notte, i genitori l'avrebbero trovata già in condizioni critiche al risveglio; al momento si esclude qualsiasi pista violenta.

L'intervento del 118 poco dopo le 8 di oggi, 1 agosto. All'arrivo dei sanitari la piccola era già in stato di incoscienza. L'equipaggio ha avviato le manovre di rianimazione per poi ripartire a sirene spiegate verso "la Schiana", dove era già in attesa il medico rianimatore; tutti gli sforzi si sono però rivelati inutili: la neonata è deceduta poco dopo l'arrivo in ospedale. Al Pronto Soccorso, allertati dai camici bianchi, sono arrivati gli agenti del commissariato di Pozzuoli della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto ed eventualmente procedere con la trasmissione degli atti per le indagini.