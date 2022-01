Napoli, i vigili urbani avranno i tamponi molecolari gratis: “Stesso trattamento dei consiglieri comunali” Tamponi molecolari gratis per tutti i vigili urbani a Napoli il 7 gennaio dalle 9 alle 15 presso il Comando, in collaborazione con Asl Napoli 1 Centro.

A cura di Pierluigi Frattasi

Tamponi molecolari gratis per tutti i vigili urbani a Napoli. Il 7 gennaio dalle 9 alle 15 gli agenti della Polizia Municipale potranno fare i test anti-Covid19 gratuitamente presso il Comando della Polizia Locale di via De Giaxa, in collaborazione con i camper dell’Asl Napoli 1 Centro. L’iniziativa è estesa a tutto il dipartimento sicurezza. Quindi anche al servizio gestione sanzioni amministrative, sicurezza abitativa e protezione civile, oltre alla polizia municipale. Ad annunciarlo i sindacati Cisl Fp e Csa: “Il Comando della Polizia Municipale di Napoli – scrivono – così come più volte richiesto da questi sindacati, in collaborazione con l’ASL NA1, ha previsto la presenza di un camper dell’Asl presso il Comando per venerdì 7 gennaio dalle 9 alle 15 per effettuare gratuitamente tamponi molecolari a tutti i dipendenti del dipartimento sicurezza (Polizia Municipale, Protezione Civile, Servizio Gestione Sanzioni Amministrative, Sicurezza Abitativa)”. Un’iniziativa che per i sindacati “dovrà essere ripetuta”.

“Test gratuiti per i vigili come per i consiglieri comunali”

I sindacati Cisl Fp e Csa avevano avanzato richiesta dei test anti-Covid19 gratuiti per il personale della Polizia Municipale, che lavora spesso in strada, con un elevato rischio di contagio, già il 29 dicembre scorso. “In questi ultimi giorni – scrivevano Cisl Fp e Csa – i casi di contagio da Covid 19 sono aumentati in misura esponenziale. In egual modo stanno aumentando i casi di isolamento fiduciario. Uno strumento utile per poter lavorare in serenità sarebbe quello di poter fruire gratuitamente dei tamponi, ripristinando il servizio all’Asl presso il Frullone”.