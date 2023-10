Napoli, anziana chiama la polizia perché si sente sola: gli agenti le cucinano un piatto di pasta È accaduto sabato mattina a Monte di Dio, quartiere collinare che sovrasta il lungomare di Napoli: i poliziotti sono andati a casa dell’anziana e le hanno fatto compagnia.

A cura di Valerio Papadia

Una chiamata alla Polizia di Stato, una richiesta di aiuto che ha allarmato gli agenti e ha fatto propendere per l'immediato intervento. Sabato mattina, 7 ottobre, alla Centrale Operativa è arrivata una chiamata da un'anziana donna che vive in via Monte di Dio, sulla collina che sovrasta piazza del Plebiscito e il Lungomare di Napoli: gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura partenopea hanno deciso di andare a controllare e si sono recati presso il domicilio dell'anziana, scoprendo che in realtà la donna era in buone condizioni di salute e che aveva però bisogno di compagnia.

È stata proprio l'anziana donna a confidare ai poliziotti di sentirsi sola: e così gli agenti, Salvatore e Luca, dal momento che si era fatta ormai ora di pranzo, hanno deciso di smettere i panni dei poliziotti e vestire temporaneamente quelli da chef e hanno preparato alla donna un piatto di pasta al pomodoro, regalandole un sorriso e qualche momento di compagnia e serenità.

Il pranzo è stato immortalato dagli stessi agenti, che si sono fotografati insieme all'anziana: è stata poi la Questura di Napoli a condividere sui social lo scatto e a dare notizia del bel gesto dei due poliziotti.