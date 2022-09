Muore il giornalista Paolo Mosè: aveva 66 anni, lutto a Ischia Muore a 66 anni Paolo Mosé, storico giornalista di Ischia: appassionato di cronaca nera e di giudiziaria, in suo onore un minuto di raccoglimento al Tribunale di Napoli prima delle udienza di questa mattina.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Paolo Mosè

Lutto nel mondo del giornalismo: è scomparso a Ischia, all'età di 66 anni, il giornalista Paolo Mosè, vice direttore del quotidiano isolano "Il Dispari" nonché fondatore e storico vice direttore de "Il Golfo". Mosè si è spento nella notte dopo un infarto, fanno sapere i suoi colleghi del quotidiano ischitano. "Ha lasciato questa redazione confusa e sospesa nel dolore", si legge nella nota pubblicata dalla redazione de "il Dispari".

Storico cronista isolano, particolarmente noto nel ramo della cronaca nera e della giudiziaria, ha raccontato dai Tribunali della Campania diversi processi che riguardano non solo Ischia ma tutta la regione. A tal punto era noto, negli ambienti giudiziari, che questa mattina prima delle udienze nel Tribunale di Napoli è stato deciso di osservare un minuto di silenzio per ricordarlo. Tantissimi ischitani, non solo amici e colleghi ma anche cittadini, lo hanno ricordato con affetto e devozione. Tra le sue battaglie, anche quella per la difesa della piena operatività della sede ischitana del Tribunale di Napoli. Lascia una moglie e quattro figli, i funerali si terranno nei prossimi giorni sempre sull'isola in cui era nato e cresciuto.

"Non posso non sottolineare il grande affetto e la grande stima nei suoi confronti", il commento di Enrico Buono, direttore di Teleischia per la quale aveva lavorato Mosè, "e non di rado ci siamo confrontati sui vari aspetti del giornalismo, condividendone fini, modi e forme. Ci mancherai Paolo". Ma tanti sono i messaggi pubblicati in queste ore anche da colleghi isolani e non, che lo ricordano come persona sempre disponibile e preparata nel suo lavoro di cronista.