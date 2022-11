Morto Roberto Maroni, il cordoglio di Vincenzo De Luca: “Grande capacità di rapporti umani” Il cordoglio di Vincenzo De Luca per la morte di Roberto Maroni: “Scompare un esponente delle istituzioni che non ha mai perduto il senso dell’umano”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Vincenzo De Luca e Roberto Maroni in una foto del 2017

Si è spento stamane, dopo una lunga malattia, Roberto Maroni, volto storico della Lega Nord: aveva 67 anni. Maroni si è spento nella sua casa di Lozza, in provincia di Varese: a darne la notizia è stata la famiglia. Immediato il cordoglio di tutte le parti politiche, tra cui anche Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania per il Partito Democratico, che lo ha definito "un esponente delle istituzioni che non ha mai perduto il senso dell'umano".

Il cordoglio di De Luca

Così il presidente della Regione Campania sui social, dopo la notizia del decesso di Roberto Maroni:

Apprendo con grande tristezza della scomparsa di Roberto Maroni. Nell’esprimere il mio più profondo cordoglio alla sua famiglia, voglio ricordare l'esponente politico che ha espresso nella sua attività di dirigente politico e presidente della Regione Lombardia, una grande capacità di rapporti umani, una grande sobrietà e la capacità di non separare mai la battaglia per le idee dal rispetto per i suoi interlocutori. Scompare con Roberto un esponente delle istituzioni che non ha mai perduto il senso dell'umano.

La carriera politica di Maroni

Nato il 15 marzo del 1955, Roberto Maroni aveva rivestito diverse cariche politiche: segretario federale della Lega Nord, Ministro dell'interno in due occasioni e Ministro del lavoro e delle politiche sociali in altre due (sempre con Berlusconi come Capo del Governo). Era stato anche presidente della Regione Lombardia dal 2013 al 2018. Si era candidato a sindaco di Varese nel 2021, salvo poi ritirarsi prima ancora delle elezioni a causa di gravi problemi di salute. Da tempo, infatti, lottava con una lunga malattia che quest'oggi non gli ha lasciato scampo a 67 anni.