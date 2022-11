Monte Faito, saranno ripiantati gli alberi distrutti dagli incendi del 2017: costerà oltre 1 milione di euro Accordo tra Città Metropolitana di Napoli e Regione Campania per la riforestazione delle aree del Monte Faito devastate dagli incendi del 2017.

A cura di Valerio Papadia

Grazie a un accordo tra la Città Metropolitana di Napoli e la Regione Campania sarà avviata la riforestazione delle aree del Monte Faito, ricadenti nel territorio di Vico Equense, devastate dagli incendi dell'estate del 2017. L'attività di ripiantumazione degli alberi sul Faito costerà 1.504.999,91 euro e sarà finanziata con fondi del Pnrr.

"Con propria deliberazione, il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi ha approvato gli elaborati progettuali di un accordo quadro per gli interventi di forestazione delle aree del Monte Faito" ha spiegato in una nota la Città Metropolitana di Napoli.

Gli alberi fondamentali anche per evitare frane durante i temporali

"L'intervento di forestazione, oltre a migliorare e ripristinare l'ecosistema attualmente in crisi, avrà come conseguenza diretta un migliore deflusso dell'acqua piovana e la stabilizzazione dei versanti" sottolineano ancora dall'Ente, che pone dunque l'accento anche sull'importanza degli alberi nel porre fine a fenomeni di dissesto idrogeologico, come frane e distaccamenti rocciosi, che si verificano durante in conseguenza di abbondanti piogge e temporali.

Gli interventi che verranno effettuati sul Monte Faito

Sono stati resi noti, poi, nel dettaglio, gli interventi che saranno effettuati sul Monte Faito. Ecco quali sono: