“Mi manchi “: la commovente lettera di una figlia al papà morto, trovata nel cimitero di Marcianise La lettera è stata ritrovata nel cimitero della città del Casertano da una donna, che ha deciso di pubblicarne una foto sul suo profilo Facebook.

A cura di Valerio Papadia

È commovente, dolce ma anche molto amara, la lettera che una donna ha voluto dedicare al suo papà, morto quando era solo una bambina. Il foglio con la struggente dedica è stato rinvenuto nel cimitero di Marcianise, nella provincia di Caserta, da un'altra donna, che ha poi deciso di pubblicarne una foto sul suo profilo Facebook per raccontare questa dolorosa storia: come si legge nel post, la lettera è stata trovata nel "cappellone nuovo" del cimitero, è datata 17 giugno 2022 e probabilmente è volata via, a causa di una raffica di vento, da una tomba del camposanto, dove era stata evidentemente adagiata. Nella foto pubblicata dalla donna su Facebook si leggono soltanto le prime righe della lettera, dalle quali traspaiono il dolore ma anche l'amarezza di chi l'ha scritta per la prematura perdita dell'amato papà. Ecco cosa c'è scritto:

Ciao papà, mi manchi tanto, mi sei sempre mancato tanto, mi sono diplomata e non c'eri, ho preso la patente e non c'eri, mi sono laureata e non c'eri, mi sono sposata e non c'eri. Ho vissuto quasi tutta la mia vita senza di te, ti ho pensato tanto, ti ho odiato perché sei andato via presto, lasciandomi qui a cavarmela da sola, quando ero solo una bambina

Non si conosce il resto della lettera che, come spiega ancora la donna che l'ha trovata nel post su Facebook, è stata poi consegnata al custode del cimitero di Marcianise, affinché chi l'ha scritta possa recuperarla.