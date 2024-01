Maurizio Casagrande al Teatro Cilea con “Il viaggio del papà” dal 1° al 4 febbraio “Il viaggio del papà” di Maurizio Casagrande in scena al Teatro Cilea dal 1° al 4 febbraio e poi in replica dal 22 al 25 dello stesso mese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Maurizio Casagrande

Al Teatro Cilea di Napoli nuovo spettacolo di Maurizio Casagrande, che porta in scena "Il viaggio del papà", scritto con Francesco Velonà. Prima assoluta il 1° febbraio alle 21, poi repliche il 2, 3 e 4 febbraio prima di una seconda messa in atto prevista dal 22 al 25 febbraio. Parte dunque dal Teatro Cilea la tournée nazionale di Maurizio Casagrande: con lui, anche Ania Cecilia, Michele Capone, Giovanni Iovino e la performer Arianna Pucci.

La trama è quella di un padre e di un figlio diversi tra loro, in viaggio insieme per "abbattere" un muro che li divide: il padre, pragmatico, efficiente e spregiudicato, sempre alla ricerca del successo personale ed il figlio che vorrebbe invece che non incarnasse rigidamente la figura genitoriale, senza pregiudizi nei suoi confronti, che avesse una visione più ampia e moderna del mondo.

"Ci tenevo molto a raccontare questa storia, perché credo sia molto importante vedere un uomo convinto di sapere tutto crollare di fronte ai suoi peggiori incubi", ha spiegato Maurizio Casagrande, "fa sempre ridere, e far ridere è la mia missione principale. Se poi nel farlo, riesco ad accendere anche una piccola riflessione sono veramente felice. Ah, dimenticavo, ho scelto questo titolo perché, in fondo, il papà è il nostro primo eroe". Ha aggiunto ancora lo stesso Maurizio Casagrande:

Lo spettacolo vuole essere innovativo con alla base un concetto importante: la cura dell’ambiente. Lo spettacolo non ha la presunzione di insegnare nulla a nessuno bensì mantiene intatta la voglia di divertire il pubblico. La messa in scena è una favola che affonda le radici nella realtà, come del resto tutte le favole. Il messaggio che vogliamo dare però lo facciamo con leggerezza, rivolgendoci al bambino che c’è in ognuno di noi, la parte più vitale dell’essere umano.

La prevendita è già iniziata sui canali tradizionali:

1° febbraio, ore 21: platea 25 euro, galleria 21 euro + diritto di prevendita;

2 febbraio, ore 21: platea 30 euro, galleria 25 euro + diritto di prevendita;

3 febbraio, ore 21: platea 30 euro, galleria 25 euro + diritto di prevendita;

4 febbraio, ore 18: platea 30 euro, galleria 25 euro + diritto di prevendita;

Per maggiori informazioni e prevendite basterà collegarsi al sito del teatro a questo indirizzo.