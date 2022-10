Manifestazione per la Pace di De Luca, Eav cerca bus privati per portare studenti: 500 euro a viaggio I bus turistici dovranno trasportare studenti e prof dalle scuole della Campania in piazza del Plebiscito. Domande entro il 21 ottobre.

A cura di Pierluigi Frattasi

Per la grande manifestazione per la Pace in Ucraina lanciata dal governatore Vincenzo De Luca che si terrà in piazza del Plebiscito, venerdì 28 ottobre prossimo, l'Eav cerca bus privati da affittare per trasportare studenti e professori dalle scuole dell'area metropolitana di Napoli. Il costo di ogni viaggio di andata e ritorno è stato stimato tra i 400 e i 550 euro, a seconda della distanza dell'istituto.

Bando dell'Eav per i bus turistici

La Regione Campania per organizzare la manifestazione della Pace ha messo a disposizione un budget di circa 300mila euro. Il bando dell'Eav per la manifestazione di interesse è stato pubblicato ieri, 19 ottobre 2022. C'è tempo fino alle ore 12 di domani, 21 ottobre 2022, per fare domanda. Si tratta, nello specifico, di una indagine esplorativa di mercato per l’affidamento del servizio trasporto automobilistico per la manifestazione “costruire la pace, fermare l'atomica, per un cessate il fuoco immediato” a Napoli.

I pullman accompagneranno alunni dalle scuole

In vista della manifestazione, infatti, l'Eav, l'azienda regionale dei trasporti, dovrà affidare il servizio di trasporto automobilistico con conducente dedicato agli studenti delle scuole della provincia di Napoli, accompagnati dagli insegnanti. Si cercano operatori del settore NCC, con autobus a disposizione per la giornata del 28 ottobre 2022, preferibilmente, ma non tassativamente, con 54 posti a sedere. Il servizio prevede il trasporto degli alunni e dei docenti con arrivo a Napoli alle ore 10,00 in prossimità di Piazza Plebiscito e ritorno con partenza da Napoli intorno alle ore 14,00 dello stesso giorno.

Per quanto riguarda i costi di trasporto, le distanze sono calcolate con partenza dagli Istituti Scolastici fino a Napoli alla piazza Plebiscito, andata e ritorno, cui verranno aggiunti il 30% delle distanze tra la sede del vettore e la scuola da servire. I prezzi orientativi stimati per i viaggi sono i seguenti: