Manfredi: “Responsabilità o avremo restrizioni a Natale, Napoli non può permettersi quarta ondata Covid” Per evitare restrizioni a Natale e una quarta ondata Covid sono fondamentali vaccini e rispetto delle norme. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

A cura di Nico Falco

Quello attuale è un momento molto delicato, per evitare una quarta ondata che avrebbe effetti devastanti anche sull'economia e sul turismo della città è necessario che ognuno faccia la sua parte, attenendosi scrupolosamente alle norme anti Covid-19 mentre prosegue la campagna vaccinale. A spiegarlo è il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che individua nella responsabilità di tutti l'unico modo per evitare di ritrovarsi "costretti a un Natale con ulteriori limitazioni".

Per il primo cittadino "l'Italia non si può permettere" una quarta ondata e anche la stessa città di Napoli, "che è una delle città più fragili, soprattutto in questo periodo in cui abbiamo una ripresa turistica e una ripresa economica". È necessario, quindi, "grande impegno nelle vaccinazioni, perché l'unica arma per poterci difendere dal virus è la vaccinazione, e ci vuole anche grande attenzione da parte dei cittadini a continuare a mantenere quelli che sono i presidi di salute pubblica: l'uso delle mascherine, il distanziamento, il lavaggio delle mani. Sono fiducioso che la responsabilità dei napoletani prevarrà e riusciremo a rallentare questa quarta ondata".

Ieri, a margine della riunione del Comitato ordine e sicurezza pubblica che si è tenuto in prefettura, il sindaco Manfredi ha anticipato la direzione in cui si sta muovendo il Comune di Napoli per le festività natalizie: per garantire la sicurezza, anche in ottica anti Covid, l'intenzione è di istituire una regolazione dei flussi di accesso nei luoghi turistici e in aree della città dove si prevede grande affollamento, in particolare nella zona dei Decumani.