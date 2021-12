Manca la corrente alla Mostra d’Oltremare, vaccinazioni bloccate per mezz’ora e code Rallentamenti nell’hub della Mostra d’Oltremare, vaccinazioni sospese per poco più di mezz’ora: le procedure bloccate da un improvviso black out elettrico.

A cura di Nico Falco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Rallentamenti e code ci sono stati questa mattina nell'hub vaccinale dell'Asl Napoli 1 della Mostra d'Oltremare, a Fuorigrotta, per una improvvisa interruzione della fornitura elettrica. Chi si è presentato alle 8, orario di avvio delle somministrazioni, è rimasto in coda per circa mezz'ora in attesa che venisse consentito l'ingresso. La situazione si è sbloccata poco prima delle 9, quando gli addetti hanno ripreso a far entrare i cittadini.

A causare il blocco, a quanto apprende Fanpage.it, sarebbe stata la temporanea interruzione della fornitura elettrica. Immaginabili i problemi conseguenti: oltre alla ovvia questione dell'illuminazione all'interno dell'hub, senza corrente si sarebbero quindi bloccati i terminali, e di conseguenza sarebbe diventato impossibile procedere: senza consultare i database e accedere alle piattaforme non si sarebbe potuto registrare nuovi accessi e vaccinazioni e nemmeno controllare lo stato vaccinale dei cittadini in fila. L'illuminazione nei locali è stata ripristinata intorno alle nove.