Una forte ondata di maltempo si sta abbattendo in queste ore in tutta la Campania e anche nel Salernitano, dove si segnala una situazione particolarmente critica a Sarno. L'amministrazione comunica che il centro storico, in particolare vicolo San Sebastiano e Corso Umberto I "sono invasi da fango e detriti". "Evitate di utilizzare le auto. Agevolate le operazioni della protezione civile e di tutti gli uomini e le donne impegnati nei soccorsi. Stiamo intervenendo in tutte le aree critiche", l'appello della giunta ai cittadini. Il vicesindaco Roberto Robustelli ha informato che alcune famiglie residenti nel centro storico dovranno lasciare la loro casa: "La protezione civile, i vigili urbani, tutti gli uomini e le donne impegnate in questo momento stanno raggiungendo le abitazioni delle persone che devono lasciare casa. Non create caos in strada, siamo su più punti in monitoraggio. Le zone interessate sono il centro storico e Via Bracigliano".

Il sindaco di Sarno: "Domani scuole chiuse"

Domani le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse: "Stiamo provvedendo ad evacuare le persone che risiedono nel centro storico invaso da fango e detriti e nella zona di via Bracigliano. Agevolare le operazioni di soccorso, supporto ed evacuazione. Non sostare lungo le strade, niente auto.Scuola Baccelli aperta per l’accoglienza delle famiglie evacuate. Domani scuole chiuse", ha informato il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora.

Coldiretti: "Allagamenti e danni nel Salernitano"

La Coldiretti segnala che molte aziende agricole della zona hanno subito ingenti danni: "Agro nocerino sarnese sott'acqua. Danni in tutto il territorio. Allagate aziende agricole invase da acqua e detriti. Il maltempo ha sradicato piante, divelto serre, allagato produzioni in pieno campo. Il Comune di Castel San Giorgio e' alle prese con frane che interessano la fascia Pedemontana di Torello e Cortedomini. Allagamenti a Pagani e San Marzano, sott'acqua Sarno e Scafati. E' presto per fare una stima dei danni. I tecnici di Coldiretti, coordinati dal direttore Enzo Tropiano, sono al lavoro per la prima assistenza alle aziende agricole nelle zone colpite".