L'Italia vince l'Europeo e in tutta la Campania esplode la festa: e mentre in strada, per ore, da Napoli a Salerno praticamente chiunque è sceso con bandiere e trombette per festeggiare il secondo titolo europeo (sesto titolo complessivo per gli Azzurri, che hanno in bacheca anche 4 mondiali), sono subito arrivati i commenti dalle autorità politiche campane, dal presidente De Luca ai sindaci delle maggiori città regionali, passando ovviamente anche per i tanti politici campani del Parlamento italiano.

"Una finale vinta ai rigori in maniera sofferta ma meritata, dopo un campionato europeo in cui la Nazionale Italiana di Calcio ha dimostrato di essere la squadra più forte", ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, "Bravi tutti, a partire dal c.t. Roberto Mancini che ha costruito un gruppo forte e unito. Una vittoria dal valore simbolico che va oltre il risultato sportivo: è un grande segnale di speranza e di rinascita per il nostro Paese e per tutta l’Europa dopo i sedici mesi più difficili dal dopoguerra ad oggi. Davvero una grande soddisfazione", ha concluso il presidente regionale.

"Siamo Campioni d’Europa! Abbiamo meritato questo successo anche per come siamo stati uniti, una squadra forte, compatta, determinata e vogliosa di vincere. Questa vittoria ci riempie di gioia in un momento così difficile. Grazie Italia!", il commento di Luigi De Magistris, sindaco uscente di Napoli. "Grazie Azzurri, avete reso l'Italia felice", ha commentato invece Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno. "A Caserta batte il cuore azzurro, l'Italia è sul tetto d'Europa! Vince l'Italia del sorriso!", ha detto il primo cittadino di Caserta, Carlo Marino. Lapidario invece il sindaco di Avellino Gianluca Festa, che riassume il suo pensiero con un: "Campioni d'Europa!". Anche altri politici napoletani sono però intervenuti sulla vittoria dell'Europeo. "Campioni d’Europa! Notte magica! Grazie ragazzi", il commento a caldo di Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputati. Gli fa eco di Luigi Di Maio, ministro degli Esteri. "Campioni d'Europa. Una emozione indescrivibile. Che squadra, che gruppo, che cuore. Viva l’Italia".