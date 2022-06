L’ex stazione ottocentesca di Pompei Scavi diventa un ristorante: nasce “La Gare” La stazione, inaugurata nel 1844, era stata dismessa nel 1960 quando è stata costruita la nuova stazione alla spalle del Santuario di Pompei.

A cura di Valerio Papadia

Una location suggestiva, nella quale gli avventori possono quasi tornare indietro nel tempo: l'ex stazione ferroviaria di Pompei Scavi, in via Plinio 129, inaugurata nell'Ottocento, rinasce e diventa un ristorante: il locale si chiama "La Gare", che in francese vuol dire appunto stazione. La location ripropone le linee architettoniche dell'ex stazione borbonica, grazie al progetto dell'ingegnere Carmine Costantino, coadiuvato dalle ricerche storiche dell'ingegnere Flavio Russo; per permettere ai clienti, poi, di immergersi ancora di più nell'atmosfera ottocentesca, il personale indosserà le storiche uniformi da ferrovieri. Oltre all'ambientazione, anche la cucina trarrà ispirazione dal periodo borbonico, tra il 1734 e il 1861, con piatti tipici di Napoli e dell'area Vesuviana, tra i quali non manca, naturalmente, la pizza.

La stazione faceva parte della prima ferrovia d'Italia

Inizialmente non prevista sul percorso della Strada Ferrata Napoli-Nocera, la stazione di Pompei Scavi venne introdotta nel 1844, il più piccolo degli scali presenti sulla tratta, per far fronte al crescente interesse del Parco Archeologico, a cui la stazione era collegata da un piccolo corridoio: il vialetto venne percorso, nel 1849, anche da Papa Pio IX, in visita agli Scavi. La stazione venne poi dismessa nel 1960, oltre 60 anni fa, quando venne costruito il nuovo scalo ferroviario (che oggi fa parte della linea Circumvesuviana) che si trova a pochi passi dal Santuario di Pompei. A 60 anni del suo abbandono, la stazione dunque rinasce grazie ad alcuni giovani imprenditori del posto e al loro ristorante "La Gare".