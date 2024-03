Legato con una catena in un canale di scolo: pastore maremmano salvato dai carabinieri Un pastore maremmano legato all’interno di un canale dell’acqua piovana ad Avella: salvato dai carabinieri dopo una segnalazione di un cittadino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il cane salvato dai carabinieri ad Avella

Era stato legato con un catena all'interno di un canale di scolo: un pastore maremmano è stato salvato da morte certa dai carabinieri, intervenuti dopo una segnalazione. L'animale, visibilmente denutrito, è stato affidato alle cure di una clinica veterinaria, ma se la caverà: con l'allerta meteo in arrivo, il povero quadrupede non ce l'avrebbe fatta. Bloccato con una catena nel canale di deflusso dell'acqua piovana, con la forte pioggia in arrivo sarebbe con ogni probabilità morto affogato in acqua.

Il tutto è avvenuto questa mattina, lungo la strada statale 7 bis, nel territorio di Avella: qui, un cittadino ha segnalato al 112 la presenza di un cane all'interno di un canale per l'acqua piovana. Sul posto è arrivata una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Baiano, che ha scoperto che il cane, un pastore maremmano adulto, era stato legato con una catena all'interno del canale di deflusso stesso. Dunque, non una caduta accidentale, ma un atto volontario da parte di qualcuno. I militari dell'Arma hanno così immediatamente liberato il cane, visibilmente denutrito, e lo hanno fatto portare in ambulanza presso una clinica veterinaria per le cure necessarie. Aperto un fascicolo d'indagine: si cerca infatti il responsabile, che dovrà rispondere di maltrattamenti. Con l'allerta meteo alle porte, il povero cane non avrebbe potuto neanche scappare, e sarebbe morto affogato se prima non fosse già morto per denutrizione. Il pastore maremmano, una volta in salute, potrà essere dato in affidamento.

Il pastore maremmano salvato dai militari dell'Arma ad Avella, in provincia di Avellino