Non ci sta Arianna Montesano, 37enne napoletana, simbolo delle mamme in protesta prese in giro dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che, nella sua consueta diretta settimanale del venerdì su Facebook, si era scagliato contro le "mammine di tendenza" che hanno protestato contro la chiusura delle scuole, da lui disposta per limitare la diffusione del Coronavirus. La donna, nel corso di una intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino, si è rivolta direttamente al governatore campano: "Io spero che De Luca riveda le sue decisioni sulla chiusura, i bambini sono privati del loro mondo. Non vogliamo liberarci dei nostri figli e mandarli a scuola, ma non vogliamo privarli di un loro diritto. Io, poi, riesco a organizzarmi, ma molte mamme non riescono nemmeno a fare la Dad. Già in Campania c’è il più alto tasso di dispersione scolastica d’Italia, così si triplica".

De Luca si scusa per le battute sulle mamme

Nel corso della diretta Facebook di venerdì 30 ottobre, De Luca si era rivolto in particolare alle 37enne, che nel corso di una intervista televisiva aveva riferito di suo figlio in lacrime per la chiusura delle scuole, parlando di "mammine di tendenza" e di "bambina Ogm cresciuta con latte al plutonio". Le critiche sono state aspre, soprattutto dalle madri campane, e allora ecco che ieri De Luca è tornato sui suoi passi, definendo uno scherzo, battute, le sue parole, e ribadendo la sua vicinanza ai genitori campani in questo periodo difficile. "Qualcuno ha interpretato una mia battuta come non rispettosa, non c'è nulla di più lontano dal mio pensiero" ha spiegato il governatore campano in un lungo post su Facebook.