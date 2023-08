Incidente sul raccordo Salerno-Avellino, Margherita Cannarile muore a 24 anni Una 24enne residente a Roma è deceduta a seguito di un incidente avvenuto a Ferragosto all’altezza di Fratte (Salerno), ferito il giovane che era con lei.

A cura di Nico Falco

La vittima, Margherita Cannarile

Non ce l'ha fatta Margherita Cannarile, coinvolta in un incidente in scooter avvenuto a Ferragosto, intorno alle 8 di mattina, sul raccordo autostradale Salerno-Avellino: ricoverata nella Rianimazione dell'ospedale Ruggi di Salerno, la 24enne è deceduta intorno alle 3 della notte tra martedì e mercoledì. La ragazza, originaria della Puglia, era residente a Roma. Sull'incidente sono in corso accertamenti, affidati alla Polizia di Stato.

Lo schianto è avvenuto alle prime ore del 15 agosto. Margherita Cannarile era su un Honda Xadv guidato dal 29enne salernitano V. M. D., anche lui rimasto ferito. All'altezza dello svincolo di Fratte lo scooter è andato a sbattere contro un muro di contenimento, i due a bordo sono stati scaraventati violentemente al suolo, lei sulla carreggiata e lui, insieme allo scooter, nel canale di scolo adiacente. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti che li hanno visti a terra. Sono intervenute due ambulanze e un'auto medica, i feriti sono stati trasportati d'urgenza al Ruggi di Salerno.

Il 29enne, che ha riportato diverse fratture, è stato operato; resta ricoverato nel reparto di Ortopedia, per lui i medici hanno escluso il pericolo di vita. La ragazza, invece, è stata trasferita subito in Rianimazione, dove è rimasta fino alla notte successiva, quando il suo cuore ha smesso di battere. I rilievi sono affidati alla Polizia Stradale di Salerno, che in queste ore sta cercando di ricostruire la dinamica anche sulla scorta delle testimonianze degli automobilisti di passaggio; non è infatti chiaro il motivo che abbia fatto perdere il controllo dello scooter al 29enne e non si esclude, al momento, che possano essere coinvolti altri veicoli.