Incidente sul raccordo dell’autostrada a Capodichino, camion si ribalta in direzione Salerno Un camion con rimorchio si è ribaltato oggi pomeriggio sul raccordo tra la circumvallazione esterna e l’autostrada A1, in direzione Salerno; il mezzo pesante ha colpito le barriere laterali in un tratto in curva. Sul posto la Polizia Stradale per gli accertamenti del caso. Si segnala di conseguenza traffico sulla tratta.

A cura di Nico Falco

Un tir con rimorchio si è ribaltato nel pomeriggio di oggi, 8 settembre, sul raccordo Casoria-Capodichino, che dalla circumvallazione esterna porta alla autostrada A1, in direzione Salerno. L'incidente in un tratto in curva e in discesa, all'altezza della zona di Capodichino. Il mezzo pesante, probabilmente sbilanciato mentre percorreva la strada in pendenza, ha colpito le barriere della carreggiata sul lato sinistro ed è finito fuori strada. Al momento non sono note le condizioni del conducente, che non sarebbe però in pericolo di vita.

L'incidente ha causato rallentamenti sul tratto di strada, fondamentale per immettersi sull'autostrada per proseguire in direzione di Salerno. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi del caso. Non si esclude un guasto meccanico al tir, che potrebbe aver portato il guidatore a perdere il controllo durante una manovra delicata per affrontare la discesa: una volta colpito il guard rail, non sarebbe stato più possibile riportare in carreggiata il camion, che avrebbe finito col ribaltarsi in pochi istanti. Nell'impatto non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. Ulteriori informazioni potrebbero arrivare dall'analisi delle telecamere di videosorveglianza che si trovano nelle vicinanze per monitorare il traffico autostradale.

Autostrade per l'Italia informa che, in conseguenza dell'incidente, è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto di strada; sono in corso gli interventi per la rimozione dell'autoarticolato e per la messa in sicurezza della carreggiata, probabilmente il raccordo potrebbe tornare completamente accessibile nel giro di poche ore.