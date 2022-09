Incendio in casa, 50enne muore nell’Avellinese: 10 anni fa la madre era morta ustionata La tragedia si è consumata nella serata di ieri, martedì 20 settembre, a Montella, nella provincia di Avellino: la vittima, che era molto conosciuta in città, avrebbe compiuto 50 anni il prossimo 27 settembre.

A cura di Valerio Papadia

Avrebbe compiuto 50 anni tra pochi giorni, il prossimo 27 settembre, ma purtroppo la sua vita è stata spezzata da un tragico incendio, che ha coinvolto la sua abitazione. Una vera e propria tragedia quella che si è consumata a Montella, cittadina della provincia di Avellino, nella serata di ieri, martedì 20 settembre: l'abitazione del 50enne, in via Piazzavano, è stata improvvisamente interessata da un incendio, che non gli ha lasciato scampo. Sul posto, intorno alle 19.30, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino, con una squadra del distaccamento di Montella e una squadra del distaccamento di Lioni: i pompieri hanno avuto non poca difficoltà a domare le fiamme, che hanno avvolto l'intera abitazione, dal momento che la casa si trova alla fine di un vicolo stretto. Sfortunatamente, una volta entrati nell'abitazione, i vigili del fuoco hanno scoperto il cadavere del 50enne; non è ancora chiara la dinamica dell'incendio.

La madre dell'uomo morta ustionata 10 anni fa

La vittima era molto conosciuta a Montella: non aveva un lavoro fisso, ma la maggior parte del tempo la impiegava a dare una mano ai gestori del locale negozio di frutta e verdura, che sorge sul corso principale della città: proprio nella mattinata di ieri, i vigili del fuoco del posto lo avevano incontrato e avevano scambiato con lui qualche parola. Una tragedia, quella in cui ha perso la vita il 50enne, purtroppo non isolata: circa 10 anni fa, la madre dell'uomo era rimasta gravemente ustionata, perdendo la vita qualche giorno dopo in ospedale.