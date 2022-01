In isolamento Covid ma col Green Pass valido, turista milanese denunciata a Napoli Una 59enne milanese, turista a Napoli, è stata denunciata per violazione delle norme Covid: in possesso di Green Pass, risultava ancora sottoposta all’isolamento.

A cura di Nico Falco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dal 27 dicembre era in isolamento domiciliare, in quanto risultata positiva al Covid-19, ma nonostante non avrebbe potuto lasciare la sua abitazione si era spostata da Milano a Napoli per qualche giorno di vacanza. Le forze dell'ordine l'hanno intercettata in un b&b di via Santa Teresa degli Scalzi, nel centro città: la donna ha esibito un Green Pass valido, ha detto di essere negativa ma non è stata in grado di fornire documentazione.

Protagonista una 59enne residente a Milano, denunciata dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli per violazione dell'isolamento domiciliare per positività al Covid-19. I poliziotti sono arrivati alla struttura del quartiere Capodimonte nel pomeriggio di ieri, 7 gennaio, in seguito all'alert arrivato dalla centrale operativa: quando gli ospiti vengono registrati, infatti, le presenze vengono comunicate alla Questura di Napoli e i nominativi vengono confrontati con quelli presenti nei database, tra cui quello delle persone in isolamento domiciliare per Covid (un controllo analogo, ma sui ricercati, aveva portato all'arresto a dicembre del regista teatrale ucraino Eugene Lavrenchuk, ricercato dalle autorità russe ed attualmente detenuto nel carcere di Poggioreale, che di recente si è detto perseguitato da Putin).

La 59enne, ancora in isolamento, avrebbe dovuto sottoporsi ad un altro tampone nei prossimi giorni; ha riferito ai poliziotti di aver già fatto un tampone, e che questo era risultato negativo, ma non ha fornito la documentazione relativa né quella dell'Asl della fine dell'isolamento; era in possesso di un Green Pass che è risultato essere valido, sul quale sono in corso accertamenti per capire se sia stato emesso prima della positività e non sospeso.