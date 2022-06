In Campania resta l’obbligo di mascherina, ma non ovunque: la decisione di De Luca La mascherina torna obbligatoria negli uffici della Campania per personale ed utenti, ma non solo: la Regione chiarisce obblighi e raccomandazioni.

Resta l'obbligo di mascherina in Campania, ma non ovunque. La Regione Campania ha pubblicato un'apposita "raccomandazione" che disciplina e regola gli obblighi e le indicazioni del Ministero della Salute, aggiungendo anche alcune eccezioni nelle quali l'obbligo di mascherina, contrariamente alle leggi nazionali, resterà ancora in vigore e almeno fino al 30 giugno.

Obbligo di mascherina: dove rimane

Il primo obbligo vero e proprio riguarda gli uffici della Regione Campania, dove personale e utenti dovranno continuare ad usare la mascherina fino al 30 giugno. Lo ha spiegato lo stesso Palazzo Santa Lucia in una raccomandazione inviata nella tarda mattinata di oggi, ricordando anche che "l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie resta obbligatorio" in altri casi, e in particolare: