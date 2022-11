In Campania è tornata la neve: abbondante sul confine molisano, primi fiocchi in Irpinia Torna la neve in Campania: in ritardo rispetto agli altri anni, primi fiocchi in Irpinia su Montevergine. Innevati i monti del Matese al confine con il Molise.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Le neve sul Matese: in foto, Campitello Matese, sul versante molisano. Foto / MeteoMolise

In Campania è tornata la neve: in ritardo rispetto al solito, ma alla fine, ad un mese dal Natale, i monti più alti delle zone dell'Appennino hanno iniziato già a imbiancarsi. Abbondante la nevicata sull'Alto Matese, al confine con il Molise, ma primi fiocchi anche in Irpinia, nei pressi del Santuario di Montevergine. I due luoghi che fanno da "termometro" ai cambiamenti meteorologici stagionali campani.

Neve abbondante sul Matese

Se l'anno scorso la prima neve è datata 10 ottobre, quest'anno si è dovuto attendere trenta giorni prima del Natale per vedere la neve in Campania. Nell'Alto Matese, a ridosso con il Molise, la neve è già consistente: la stessa Campitello Matese (che pur trovandosi sul versate opposto nella provincia di Campobasso è a due passi dal confine campano) si è già trasformata, con il verde dei boschi che ha lasciato spazio al bianco delle neve prenatalizia.

Primi fiocchi di neve anche in Irpinia

In Irpinia, i primi fiocchi sono caduti sull'Osservatorio di Montevergine: le basse temperature su quello che è uno dei rilievi maggiori di tutta la regione hanno fatto sì che la prima neve restasse per terra, senza sciogliersi. Preludio a quello che sarà nei prossimi giorni: quando la neve infatti cade su Montevergine "certifica" l'inverno ormai alle porte. Quello meteorologico, del resto, è a un passo (1° dicembre), mentre quello astronomico, coincidente con il solstizio d'inverno, arriverà invece in Italia alle 22.47 di mercoledì 21 dicembre.