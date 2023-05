In Campania 6mila incidenti, 12mila feriti e 250 morti in un anno. De Luca: “Bilancio di guerra” “Numeri da bollettino di guerra, non da paese civile”: così De Luca commenta i numeri del 2022 sugli incidenti in Campania: 6mila, con 12mila feriti e 250 morti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Numeri "da guerra" quelli che si registrano in Campania per quanto riguarda gli incidenti stradali. Così il presidente della regione Vincenzo De Luca intervenuto durante l'evento "Sii saggio, guida sicuro" che si è svolto alla Mostra d'Oltremare di Napoli. In Campania, soltanto nel 2022, si sono verificati 6mila incidenti stradali, con 12mila feriti e quasi 250 morti. "Un bollettino di guerra e non da paese civile", ha spiegato.

Il presidente della Regione Campania ha poi invitato i tanti giovani presenti ad essere responsabili alla guida, "perché per un attimo di distrazione rischiamo di rovinarci la vita per sempre. È una tragedia non solo per chi subisce l'incidente, è una tragedia per il vostro papà, per la vostra mamma, per i vostri fratelli e sorelle, perché si condiziona la vita di tutta la famiglia. Dovete essere responsabili per voi e per i vostri cari". E non ha usato mezzi termini, definendo "un imbecille" chi corre in auto e moto, nonché chi beve alcol, fuma e guida col cellulare tra le mani. "Lasciate perdere i social, cercate a scuola di capire se il vostro compagno ha un problema, cercate di guardarvi negli occhi, di capire se c'è un elemento di crisi personale, evitate atti di bullismo, di usare i social per mettere in croce un ragazzo o una ragazza che ha un difetto fisico", ha proseguito De Luca, "Questo non è un modo di vivere, di essere giovani, di divertirsi. Queste sono forme di barbarie di cui dobbiamo liberarci. Avete tante cose da fare nella cultura, nello spettacolo, nella musica e nello sport che vi danno ricchezza di vita, vi fanno scoprire i valori umani e il contatto umano".