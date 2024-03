Il Napoli Futsal vince la Coppa Italia: mercoledì la premiazione a Palazzo San Giacomo Mercoledì cerimonia a Palazzo San Giacomo per il Napoli Futsal, vincitore della Coppa Italia: battuta in finale Roma per 6-3. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il Napoli Futsal ha vinto la coppa Italia: e ora, l'amministrazione comunale ha deciso di premiare i giocatori a sua volta. Mercoledì 27 marzo infatti la squadra e la società saranno premiati dal Comune di Napoli all'interno di Palazzo San Giacomo, a piazza Municipio. Si tratta della seconda volta in poche settimane che una squadra cittadina vince la coppa nazionale. Appena lo scorso 18 febbraio, era toccato al Napoli Basket alzare la coppa Italia, dopo aver battuto a Torino l'Olimpia Milano in finale. Questa volta è toccato alla compagine azzurra del calcio a cinque vincerla, battendo 6-3 la Roma nella finale del Palaercole di Policoro, in provincia di Potenza.

Anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si è congratulato in queste ore per il successo degli azzurri:

Congratulazioni al MoMap Napoli Futsal che ha vinto, per la prima volta nella sua storia, la Coppa Italia di calcio a cinque al termine di una vibrante finalissima contro l'Olimpus Roma.Il trionfo degli azzurri di mister Fulvio Colini è il risultato di un eccellente lavoro di programmazione societaria, tecnica ed agonistica. Una vittoria entusiasmante arricchita da un gioco spettacolare per tutti gli appassionati che seguono le sorti di un quintetto vincente.

Mercoledì 27 marzo alle ore 15,30, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, il Sindaco Gaetano Manfredi e l'Assessora allo Sport Emanuela Ferrante riceveranno i dirigenti, l'allenatore ed i giocatori che saranno premiati con una targa e le medaglie della città di Napoli per celebrare l'evento. Una vittoria che vale doppio: la società, nata nel 2012 a Fuorigrotta, gioca attualmente al PalaJacazzi di Aversa, in provincia di Caserta, vista l'assenza di un palazzetto in città. Stessa sorte che tocca a diverse squadre sportive cittadine non calcistiche, costrette ad emigrare in provincia perché a Napoli mancano i palazzetti per lo sport, con l'eccezione dello Stadio Diego Armando Maradona di Piazzale Tecchio, tempio del calcio.