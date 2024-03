Il marito disabile cade e non riesce a rialzarsi: la moglie chiede aiuto ai carabinieri Era caduto dalla sedia a rotelle e la moglie non riusciva a rialzarlo: presa dal panico, ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti dopo pochi minuti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

L'uomo soccorso dai carabinieri

Un uomo di 75 anni, affetto da disabilità motoria, è stato soccorso dai carabinieri dopo essere caduto in casa: l‘uomo non riusciva a rialzarsi e la moglie, anch'essa 75enne, non riusciva ad aiutarlo a sua volta. E così la donna non ha potuto fare altro che chiedere aiuto al 112, con i carabinieri che sono subito arrivati nell'appartamento per soccorrere l'uomo.

Tutto è accaduto ad Aversa, in provincia di Caserta, attorno alle 21 di martedì sera: la coppia era in casa, quando la donna ha provato ad aiutare il marito a spostarsi dalla sedia a rotelle ad una sedia più comoda. L'uomo però è finito per terra, e inutilmente la donna ha provato ad aiutarlo: l'uomo è caduto più volte sul pavimento, e la moglie non riusciva a risollevarlo. A quel punto, presa dallo sconforto, è andata in panico ed ha chiamato i carabinieri. L'unico figlio della coppia, infatti, si trova in Svizzera e dunque per la donna l'unica possibilità erano i militari dell'Arma.

Spiegata la situazione alla centrale operativa, una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile ha raggiunto la loro abitazione e aiutato prima l'uomo a rialzarsi, poi accertandosi che i due stessero bene. Non avendo bisogno di cure mediche, per tutti è finita nel migliore dei modi e con un sospiro di sollievo. L'uomo si è così riseduto sulla sedia a rotelle, mentre la donna, dopo il panico iniziale, si è tranquillizzata vedendo anche le condizioni del marito. I due anziani sono rimasti così in compagnia degli stessi carabinieri per un po', prima che i militari lasciassero l'abitazione per tornare a pattugliare le strade.

Il 75enne aiutato dai carabinieri ad Aversa, nel Casertano