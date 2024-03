Il cadavere di un uomo di 53 anni trovato nella stanza di un agriturismo: indagano i carabinieri Il corpo è stato scoperto nella notte nella stanza di un agriturismo ad Altavilla Silentina, nella provincia di Salerno: la vittima è un uomo di 53 anni di nazionalità rumena. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Dramma ad Altavilla Silentina, nella provincia di Salerno: il cadavere di un uomo di 53 anni, di origini rumene, è stato rinvenuto questa notte all'interno di una stanza di un agriturismo della città. Da quanto si apprende, l'uomo viveva in una piccola mansarda nella struttura ricettiva e, da qualche ora, non si avevano più sue notizie. Dal momento che la porta risultava essere stata chiusa dall'interno, il proprietario dell'agriturismo ha allertato i vigili del fuoco che, giunti sul posto, hanno fatto irruzione nella stanza, rinvenendo il cadavere del 53enne; sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Nella camera dell'agriturismo sono dunque intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Eboli, che hanno effettuato gli accertamenti del caso e avviato le indagini per identificare le precise cause della morte del 53enne. Al momento non si esclude nessuna pista: da quanto si apprende, secondo i primi accertamenti medico-legali, non si esclude che l'uomo possa essere rimasto vittima di un malore.