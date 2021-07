I ‘No Green Pass’ tornano in piazza a Napoli, Salerno, Caserta, Avellino. Digos già allertata “No green pass” di nuovo in piazza in tutta la Campania sabato 31 luglio alle 17.30. Previste mobilitazioni in piazza Dante a Napoli ma anche ad Avellino, Caserta e Salerno. La Digos informata delle mobilitazioni, ma finora non sono giunte richieste di autorizzazioni delle mobilitazioni.

A cura di Ciro Pellegrino

La variegata platea dei "no green pass" torna in piazza in Campania. L'appuntamento che corre attraverso i gruppi di coordinamento su Telegram è fissato per sabato 31 luglio alle 17.30 in tutta Italia. A Napoli i manifestanti che si oppongono al decreto che impone di presentare il pass vaccinale per accedere ad una serie di servizi, attività di ristorazione e luoghi pubblici, si raduneranno di nuovo nella centralissima piazza Dante. Proteste annunciate a Salerno, in piazza Portanuova, a Caserta, in piazza Carlo di Borbone, e ad Avellino, in piazza Libertà.

A quanto apprende Fanpage.it da fonti di polizia, la Digos è informata delle manifestazioni non perché siano arrivate richieste di autorizzazione. In tal senso è bene chiarire che la libera manifestazione del pensiero non è soggetta ovviamente ad autorizzazione, lo sono invece i percorsi, per motivi di sicurezza e di gestione del traffico veicolare. Secondo il Tulps, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, «il Questore, per ragioni di ordine pubblico, moralità e sanità pubblica, potrà impartire prescrizioni sui modi ed i tempi di svolgimento della manifestazione».

Ieri a Caserta il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese aveva etichettato come «non autorizzate» le proteste nelle principali piazze d'Italia. Le parole d'ordine di questa sorta di movimento piuttosto variegato e dalle molteplici rivendicazioni richiamano la richiesta di «libertà» e sono rappresentate da immagini per i social piuttosto cupe come il riferimento e il parallelismo tra Green pass e nazismo.