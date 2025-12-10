‘Gesù di Napoli’ fronteggia tiktoker e il culto di Maradona. E spopola su Instagram

Ugo Di Fenza, regista e autore napoletano, racconta i suoi video su “Gesù di Napoli” che stanno spopolando su Instagram e Tiktok.

Ugo Di Fenza, 41 anni, napoletano, regista e autore (per Fanpage ha realizzato un mini doc sulla comunità georgiana ai tempi del terzo scudetto del Calcio Napoli), da qualche tempo, sperimentando i nuovi strumenti di intelligenza artificiale generativa per video, ha prodotto tre reel stile anime (sono le animazioni di produzione giapponese) per i Instagram e Tiktok che hanno avuto un successo clamoroso. Argomento: ovviamente la sua città, "salvata" (ma questo è tutto da stabilire) da Gesù che stavolta scende a Napoli poiché particolarmente interessato al culto di Maradona (con relativo overtourism al murale dei Quartieri Spagnoli), ai tiktoker partenopei, alla malavita e perfino alle mamme troppo oppressive.

Di Fenza, scrittura e produzione video sono il suo lavoro, quindi non le chiedo come mai l'è venuto in mente…

Già….e sono anche appassionato di anime e manga fin dal 1995. Ho studiato giapponese e sono stato per un anno in Giappone.

Di lì quindi l'idea di questi reel per Instagram.

Esatto. Avevo realizzato su Instagram una pagina di esperimenti video con l'intelligenza artificiale e ne avevo creati una decina. Poi è arrivato "Gesù di Napoli", questa serie che per ora ha quattro reel.

Come sono andati sui social?

Numeri incredibili. tra Instagram e Tiktok 15 milioni di visualizzazioni.

Anche perché gli argomenti che tratta in maniera ironica sono però tra i più discussi a Napoli…

E direi di si: il culto di Maradona a Napoli che inevitabilmente fa parlare anche dell'overtourism nel centro storico, visto che uno dei luoghi simbolo è il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli, poi il tema degli influencer trash napoletani di Tiktok, ora l'ultimo è sul rapporto con la mamma, ma pure parla della difficoltà di emanciparsi da casa dei genitori ad una certa età.

Chiaramente c'è la mano di un professionista anche se gli strumenti di intelligenza artificiale che usa sono accessibili a tutti o sbaglio?

Uso per Sora 2 AI Video Generator di OpenAI per i video e Suno AI per creare le musiche. Chiaramente i video li scrivo io e li monto io.

In quanto tempo?

Il primo 3 giorni, poi gli altri un po' di più: una ventina di giorni di lavoro

Quando prodotti video social diventano virali c'è anche il like della persona famosa. Le è capitato?

Si! Elodie, Stefano De Martino, Luca Ravenna, Zerocalcare, Frankie hi-nrg. Ma la cosa più bella è quando le persone si complimentano per l'uso che faccio dell'IA.

Vale a dire?

In questo caso l'intelligenza artificiale mi serve a raccontare cose che altrimenti non potrei realizzare visto il budget necessario per un lavoro di animazione. Ma poi, diciamo la verità, quale editore avrebbe mai accettato di produrre un video su "Gesù di Napoli"? Cosi l'ho fatto da solo. Sa, spesso si dice che l'IA ci fagociterà ma io prima non potevo raccontare una cosa del genere e oggi sì, proprio grazie a questo strumento.

Il prossimo video?

A Natale.

Argomento?

Molti mi chiedono «fallo sul turismo, fallo sui B&B a Napoli!».

E lo farà?

E mo' verimme…