Furto nell'ex Carrefour a Fuorigrotta, vetrina sfondata e rubata cassaforte Rubata una cassaforte nel supermercato Rossotono – ex Carrefour di viale Giochi del Mediterraneo; indaga la Polizia di Stato.

A cura di Nico Falco

Furto questa notte nel supermercato Rossotono – ex Carrefour di viale Giochi del Mediterraneo, nel quartiere Fuorigrotta, periferia occidentale di Napoli: ignoti hanno sfondato una vetrina e hanno portato via una cassaforte che era posizionata subito dopo l'ingresso. Stamattina, intorno alle 5, è intervenuta la volante dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato per raccogliere la denuncia e l'avvio delle indagini.

La dinamica è stata ricostruita grazie alle registrazioni della videosorveglianza dell'attività commerciale, tra le principali di questo settore nel quartiere e di conseguenza molto frequentata. Gli agenti, infatti, hanno acquisito le immagini e hanno appurato che i ladri, almeno in due (anche se è probabile che ci fossero altri complici nelle vicinanze), hanno danneggiato una delle vetrine esterne, creandosi così un varco di accesso. A quel punto hanno trascinato fuori la cassaforte, presumibilmente poi caricata su un veicolo con l'intenzione di distruggerla una volta tornati in un posto sicuro.

Si tratta, con ogni probabilità, di un furto studiato nei giorni scorsi; per questo motivo i poliziotti avrebbero acquisito anche registrazioni dei giorni precedenti: le telecamere potrebbero avere ripreso i colpevoli durante le fasi preparative.