Furto nella scuola Tito Lucrezio Caro di Secondigliano, ladri portano via due chitarre Due chitarre sono state rubate dall'istituto comprensivo Tito Lucrezio Caro di Secondigliano, Napoli Nord; sull'accaduto indaga la Polizia di Stato.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

I ladri hanno forzato la porta di ingresso, poi quella di una delle aule e, infine, tre armadietti, portando via due chitarre. È il bilancio del furto avvenuto nell'istituto comprensivo Tito Lucrezio Caro di Secondigliano, periferia Nord di Napoli, scoperto questa mattina dai dipendenti. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per la denuncia e le successive indagini.

Nella struttura di via Delle Galassie i ladri sarebbero entrati attraverso una delle porte, su cui sono stati trovati segni di effrazione. Per ora non è chiaro quando sia avvenuto il furto: il raid potrebbe risalire alla notte scorsa ma anche a quella tra sabato e domenica. Oltre alle due chitarre non sarebbe stato portato via nulla.