Francesco ucciso a 18 anni a Napoli: identificato 20enne di Barra, gli spari per un piede pestato C’è un sospetto per l’omicidio di Francesco Pio Maimone, ucciso a Mergellina nella zona degli chalet: si tratterebbe di un coetaneo di Napoli Est.

A cura di Nico Falco

La vittima, Francesco Pio Maimone

La Squadra Mobile avrebbe in queste ore individuato il presunto responsabile della sparatoria della notte scorsa a Mergellina, nella quale è stato ucciso il 18enne Francesco Pio Maimone, secondo le risultanze raggiunto da una pallottola al petto esplosa dopo un litigio tra altri ragazzi. Si tratterebbe, apprende Fanpage.it da fonti qualificate, di un ragazzo di Barra, quartiere della periferia Est di Napoli, coetaneo della vittima, a cui gli investigatori sarebbero arrivati anche esaminando le registrazioni delle videocamere di sorveglianza. Una misura cautelare potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Maimone, incensurato residente a Pianura, non ritenuto legato a contesti di criminalità, è stato ferito intorno alle 2:40 nella zona degli chalet, nei pressi del chioschetto "Da Sasà", dove si trovava con un amico. Lo hanno portato al Pronto Soccorso del Pellegrini, ma è deceduto durante il trasporto; la salma è stata sequestrata per l'autopsia. Dagli elementi raccolti dalla Squadra Mobile è emerso che a causare la sparatoria sarebbe stato un banale incidente tra giovani che si trovava nei pressi dello chalet: un piede calpestato involontariamente.

I due gruppi di giovani non sarebbero nemmeno arrivati alle mani; la reazione, spropositata e incredibile, sarebbe stata immediata: uno dei coinvolti avrebbe estratto una pistola e fatto fuoco. Avrebbe esploso più di un colpo e una delle pallottole ha raggiunto il 18enne al torace, uccidendolo in pochi minuti. Maimone non sarebbe stato coinvolto nell'episodio del piede pestato e non sarebbe nemmeno stato in compagnia dei ragazzi coinvolti; sarebbe stato centrato per errore, da un colpo esploso in direzione dei clienti dello chalet.