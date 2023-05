Finto carabiniere truffa una donna per 6mila euro ma viene scoperto e arrestato da quelli veri Si era finto carabiniere per truffare una donna di 6mila euro in contanti e gioielli. Ma è stato prima seguito e poi arrestato dai carabinieri veri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si era finto carabiniere per truffare una donna anziana di 6mila euro. Ma è stato scoperto ed arrestato dai carabinieri, quelli veri stavolta. La somma è stata invece restituita all'anziana, che ha scoperto solo così di essere stata raggirata poco prima dall'uomo, presentatosi come carabiniere alla donna e chiedendole quella cifra per "evitare" l'arresto di suo nipote, che poco prima l'aveva telefonata avvisandola dell'arrivo del militare dell'Arma: nipote che ovviamente era all'oscuro di tutto, perché al telefono c'è sempre stato il truffatore, che credeva di avercela fatta ma che è stato fermato prima della fuga da un carabiniere in borghese che, insospettito da alcuni atteggiamenti dell'uomo, aveva deciso di vederci chiaro.

La vicenda è accaduta a Piano di Sorrento: il truffatore, 36enne napoletano già noto alle forze dell'ordine per reati specifici, era all'esterno di un parco privato mentre parlava a telefono contemporaneamente con due telefoni cellulari diversi. Proprio in quel momento, un carabiniere libero dal servizio ha notato la scena, ed ha deciso di capire cosa stesse succedendo, seguendo l'uomo e avvisando i colleghi. Poco dopo, arriva una pattuglia dei carabinieri di Vico Equense, che ferma l'uomo per un controllo: oltre ai due telefonini, addosso ha 150 euro in contanti e diversi gioielli dal valore elevato, di cui però non sa spiegare il possesso. Identificato, emerge il fatto che fosse un soggetto già "noto", originario di Marano di Napoli.

A quel punto, i militari dell'Arma decidono di indagare a ritroso, e tornano al parco dal quale era stato visto uscire. Dopo aver citofonato a caso a diversi appartamenti, alla fine una signora spiega di aver consegnato poco prima gioielli di vario tipo e contanti ad un uomo presentatosi come carabiniere, come "cauzione" per far uscire il nipote di galera. E a quel punto, era chiaro cosa fosse accaduto. Saliti nell'appartamento della donna, un'anziana di 88 anni, le viene spiegata la truffa e gli viene restituito il tutto: contanti, monili in oro e gioielli di vario tipo, per un totale di 6mila euro. Il truffatore, intanto, è stato arrestato dai carabinieri, stavolta quelli veri.