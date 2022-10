Festa coi neomelodici in piazza per il compleanno: arrivano i carabinieri e sgomberano tutto Un palco improvvisato per un concerto in occasione di un compleanno: arrivano i carabinieri e sgomberano l’area prima che iniziasse l’evento abusivo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un palco abusivo per un concerto che avrebbe dovuto "accompagnare" il compleanno di una donna del posto: è accaduto al Rione Luzzatti di Poggioreale a Napoli. Ma i carabinieri sono arrivati mentre l'allestimento del palco era ancora in corso, facendo smontare il tutto e provvedendo a "restituire" la piazza occupata abusivamente alla cittadinanza. Non ci sono stati problemi di ordine pubblico: l'intervento delle forze dell'ordine si è svolto senza particolari complicazioni.

Tutto è avvenuto attorno alle 23 di ieri sera nel Rione Luzzatti, noto per essere anche l'ambientazione de L'Amica Geniale, libro di Elena Ferrante da cui è tratta anche l'omonima fiction della Rai. Qui, in piazza Lo Bianco non distante dai grandi murales che raffigurano proprio le due protagonista del libro Elena "Lenù" Greco e Raffaella "Lila" Cerullo, alcune persone stavano allestendo un palco improvvisato sul quale avrebbero dovuto salire alcuni cantanti in occasione del compleanno di una donna del posto. I carabinieri della compagnia Napoli Stella, assieme ai colleghi del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli, sono però intervenute e, in assenza delle necessarie autorizzazioni, hanno interrotto l'allestimento del palco, subito smantellato. L'area è stata poi sgomberata prima che il "concerto" improvvisato iniziasse. Interventi di questo tipo sono sempre più frequenti da parte delle forze dell'ordine, soprattutto nei quartieri e nei rioni popolari di Napoli: tempo fa i carabinieri erano intervenuti anche nei Quartieri Spagnoli e nel Rione Sanità, sempre per impedire l'allestimento di palchi e concerti improvvisati su suolo pubblico.