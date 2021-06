Vincenzo De Luca si complimenta con Lorenzo Insigne, numero 10 della Nazionale Italiana di calcio che questa sera farà il suo esordio ad Euro 2020, nel match inaugurale della competizione (slittata di 12 mesi a causa della pandemia) nello stadio Olimpico di Roma contro la Turchia. "È una piccola grande soddisfazione vedere Insigne nel ruolo del numero 10", ha detto il presidente regionale nella sua consueta diretta sui social del venerdì pomeriggio, "ha fatto vedere cose di straordinaria qualità tecnica e per noi è un orgoglio vederlo assumere la posizione di regista".

Il presidente della regione Campania, del resto, non ha mai nascosto le sue simpatie per gli sport in generale e per il calcio in particolare: ma la presenza di Lorenzo Insigne, che non è l'unico campano presente nella Nazionale di Roberto Mancini, ha reso orgogliosi un po' tutti, soprattutto per aver ricevuto quella maglia numero 10 che in Nazionale hanno indossato persone come Roberto Baggio e Francesco Totti. Gli altri campani presenti tra i 24 convocati Azzurri, oltre a Lorenzo Insigne di Frattamaggiore, ci sono Ciro Immobile (Torre Annunziata) e Gianluigi Donnarumma (Castellammare di Stabia). Ma è di Insigne che il presidente De Luca ha parlato di più, ricordando che "ha partecipato alle Universiadi ed è stato anche un calciatore che ha mostrato grande generosità, perché ha dato un contributo nella battaglia contro il Covid quando avevamo necessità di mascherine e ventilatori polmonari. Nel nome di Insigne, ma soprattutto nel nome della bandiera italiana, prepariamoci a seguire questo Europeo, sperando di arrivare fino alla fine con il sorriso sulle labbra. Non diciamo niente, finora ci siamo divertiti con la Nazionale, speriamo di divertirci fino in fondo", l'augurio finale di Vincenzo De Luca.