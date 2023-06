Emanuele Filiberto compra il Portici: terza squadra di calcio dopo Savoia e Real Aversa Emanuele Filiberto acquista anche il Portici (Serie D): è la terza squadra dopo il Savoia di Torre Annunziata (Eccellenza) e Real Aversa (Serie D ma retrocessa)

Anche il Portici Calcio 1906 diventa proprietà della Casa Reale Holding SpA di Emanuele Filiberto: dopo il Savoia di Torre Annunziata ed il Real Aversa casertano, è dunque la terza squadra calcistica campana ad essere rilevata dall'ex principe di Casa Savoia. Lo ha comunicato la stessa holding con un comunicato stampa. Il Portici, che milita in Serie D come la Real Aversa ha chiuso a centro-classifica il proprio girone del quarto livello calcistico d'Italia: ma c'è molta curiosità, ora, nel comprendere come questo nuovo acquisto possa "cambiare" la geografia del calcio dilettantistico campano. Il Portici (Serie D) diventa così la squadra di più alto "rango" di proprietà di Emanuele Filiberto: il Savoia, infatti, milita attualmente in Eccellenza, mentre il Real Aversa, quest'anno in D, è retrocesso a sua volta in Eccellenza.

La dirigenza del Portici aveva già comunicato, nei giorni scorsi, l'imminente cessione "ad un nuovo gruppo di imprenditori", che "ha affiancato ed aiutato, in un grande momento di difficoltà, la nostra società calcistica, e la scelta di accettare la loro proposta, la migliore fra tutte le opzioni presenti e la più sicura àncora di salvezza per il Portici, è lontana da essere una resa o un abbandono, ma è solo coerente con la nostra volontà di dare continuità al progetto di calcio a Portici". Il club aveva anche spiegato che "dopo sei anni consecutivi in serie D, con un bilancio che sfiora i 450.000 l'anno, con un autofinanziamento che copriva circa l'80% dei costi, gran parte sostenuti dai sacrifici enormi di Pasquale Noia, e con l'unico significativo supporto di uno sponsor esterno porticese Fabio Telese, a cui va il nostro personale ringraziamento, non era difficile ipotizzare una crescente difficoltà per sostenere il calcio a Portici". La dirigenza "uscente" formata da Pasquale Noia e Lorenzo Ragosta ha comunque assicurato che "il Portici giocherà a Portici e continuerà la sua storia" e che "progetti ed obiettivi calcistici saranno più ambiziosi".

