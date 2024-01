È morto Giuseppe Spagnuolo, l’unico abitante di Roscigno Vecchia, il borgo fantasma del Cilento È morto a 76 anni l’ultimo abitante di Roscigno Vecchia (Salerno); Giuseppe Spagnuolo era ricoverato al “Ruggi”, il decesso a seguito di una emorragia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Giuseppe Spagnuolo (foto da Facebook)

È morto a 76 anni Giuseppe Spagnuolo, l'ultimo abitante di Roscigno Vecchia, originario centro storico del comune di Roscigno, in provincia di Salerno, paese-museo e patrimonio Unesco. L'uomo era ricoverato da qualche giorno nell'ospedale "Ruggi" di Salerno; le sue condizioni di salute erano recentemente peggiorate; il decesso a seguito di complicazioni derivanti da una emorragia.

Personaggio eccentrico che si definiva "libero e abusivo", Spagnuolo era diventato il simbolo del borgo del Cilento, sgomberato agli inizi del ‘900, dal quale non aveva mai voluto allontanarsi; per anni ha fatto da "guida" per i numerosi turisti che raggiungevano Roscigno Vecchia sia per vedere l'antica frazione sia per conoscere proprio lui. Era rimasto l'unico abitante dal 2001, quando era morta Teodora Lorenzo, per tutti "Dorina", l'ultima abitante donna. I funerali si terranno domani, 20 gennaio, alle ore 15, nella chiesa di San Nicola di Bari di Roscigno.

Spagnuolo aveva raccontato la sua storia in una intervista a Fanpage.it nel 2017:

Mi trovo qui perché davo una mano al capo artigiano della Pro Loco. Il borgo è stato abbandonato soltanto perché non si potevano garantire i servizi a due paesi. Visto che il paese era molto in basso, c'era il dissesto idrogeologico e gli edifici erano fatiscenti, i cittadini hanno deciso di creare un perimetro nuovo. Così dal 1908 fino al 1964 si sono trasferiti più in alto 600 abitanti. Poi non hanno fatto più la manutenzione e lo hanno lasciato cadere. Un contesto del genere non esiste in tutto il mondo. Quando la città era in vita, era un cinema continuativo, notte e giorno. Era uno spettacolo, perché tutta la vita del paese si svolgeva in questa grande piazza.