Detenuto tenta l’evasione dall’ospedale dopo l’estrazione di un dente a Benevento

Un detenuto, ricoverato in ospedale per cure odontoiatriche, ha cercato di scappare dalla struttura; è stato bloccato poco dopo dalla Penitenziaria.

Un detenuto del carcere di Benevento ha tentato di evadere scappando dall'ospedale, dove era stato ricoverato per delle cure odontoiatriche; è riuscito a divincolarsi ed è fuggito lungo i corridoi, ma è stato poco dopo riacciuffato dagli agenti della Polizia Penitenziaria. A renderlo noto, con un comunicato, è il direttore della casa circondariale, Gianfranco Marcello.

A quanto si apprende l'uomo, di grossa stazza, presenta anche delle problematiche di tipo psichiatrico e ha cercato di scappare subito dopo l'estrazione di un dente, appena finite le medicazioni. Scrive Marcello nella nota:

Anche in questa occasione la polizia penitenziaria di Benevento ha dimostrato, pur sottorganico e con una elevata età media dei suoi appartenenti, elevata professionalità e notevole senso del dovere. Oggi, ancora di più esprimo la mia vicinanza e gratitudine al personale tutto che, anche in condizioni di lavoro sempre più difficili e pesanti, non fa mai mancare il proprio apporto per rafforzare il rispetto delle leggi a favore dei cittadini onesti.