Degenze degli ospedali dell’Asl Napoli 1 sature, +29 ricoverati in un giorno: dati del 16 gennaio A Napoli il 16 gennaio sono state ricoverate nei reparti Covid altre 29 persone; sature le degenze del Loreto Mare e dell’Ospedale del Mare. I dati del bollettino dell’Asl Napoli 1.

A cura di Nico Falco

Nella città di Napoli il 16 gennaio sono stati registrati 1.444 nuovi positivi Covid su 9.143 tamponi (15,79%), 29 nuovi ricoveri (tra degenza ordinaria e Terapia Intensiva Covid) e 8 deceduti. Saturi i reparti di degenza del Loreto Mare, di recente riconvertito a struttura Covid, e dell'Ospedale del Mare, i due ospedali dell'Asl Napoli 1; restano disponibili posti letto del Covid Residence dell'Ospedale del Mare, riservato però a pazienti asintomatici o paucisintomatici, e quelli specialistici del San Giovanni Bosco, anche quello di recente riconvertito Covid.

I dati sono contenuti nel bollettino dell'Asl Napoli 1 aggiornato alle ore 24 del 16 gennaio 2022. Dal prospetto si evince che dei 1.444 nuovi contagiati, accertati sia con tampone molecolare Pcr che con quello antigenico rapido, 156 sono sintomatici (10,8%) e 1.288 sono asintomatici (89,20%). Inoltre, dei nuovi positivi 1.184 sono vaccinati (122 con una dose, 802 con seconda dose e 260 con terza dose) e 260 non hanno ricevuto nemmeno la prima dose di vaccino anti Covid. Nelle ultime ore sono state ricoverate altre 28 persone in degenza ordinaria e una in Rianimazione e sono state sottoposte all'isolamento domiciliare altri 1.413 cittadini; si registrano 8 decessi (5 nell'Azienda dei Colli e 3 al Cardarelli) e sono guarite 2.118 persone.

Asl Napoli 1, il bollettino: il numero dei ricoverati il 16 gennaio

Covid Center Loreto Mare : In degenza ordinaria 50 ricoverati (nessuna variazione rispetto al giorno precedente, 50 posti letto attivi). Reparto di sub-intensiva chiuso. In Rianimazione 4 ricoverati (nessuna variazione, su 8 posti attivi).

: In degenza ordinaria 50 ricoverati (nessuna variazione rispetto al giorno precedente, 50 posti letto attivi). Reparto di sub-intensiva chiuso. In Rianimazione 4 ricoverati (nessuna variazione, su 8 posti attivi). Covid Residence Ospedale del Mare : In degenza per asintomatici o paucisintomatici 17 ricoverati (-1, su 84 posti letto estendibili a 168). In degenza per quarantenati e sospetti zero ricoverati.

: In degenza per asintomatici o paucisintomatici 17 ricoverati (-1, su 84 posti letto estendibili a 168). In degenza per quarantenati e sospetti zero ricoverati. Ospedale del Mare (ex day surgery) : In degenza 47 persone (nessuna variazione rispetto al giorno precedente, su 47 posti letto). In Terapia Intensiva 5 persone (+2, su 16 posti letto).

: In degenza 47 persone (nessuna variazione rispetto al giorno precedente, su 47 posti letto). In Terapia Intensiva 5 persone (+2, su 16 posti letto). Covid Center San Giovanni Bosco: In degenza specialistica 27 ricoverati (-1, su 45 posti letto attivi).

Covid a Napoli, il report dell'Asl Napoli 1