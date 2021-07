De Luca: “Oggi altri 355 contagi. Anche chi è vaccinato indossi la mascherina” Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: “Si al green pass, se non decidiamo così, a fine agosto rischiamo di dover richiudere tutto. Oggi abbiamo 355 nuovi positivi in Campania. E anche chi è vaccinato deve continuare ad indossare la mascherina”.

A cura di Ciro Pellegrino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Vincenzo De Luca affronta la questione vaccini e l'incremento dei contagi Covid-19 nel suo settimanale intervento video a mezzo social sulla pandemia in Campania. «Oggi abbiamo 355 positivi in Campania. La gran parte sono giovani. E dobbiamo continuare la campagna vaccinale fino a ottobre». Poi il tema è il green pass vaccinale: «Una delle cose più stupide sono le manifestazioni contro questo green pass. Se io so che nei ristoranti ci sono persone immunizzate sto tranquillo, il ristoratore lavora e il ristorante non è costretto a chiudere. Se non decidiamo così, a fine agosto rischiamo di dover richiudere tutto. Ci vuole tanto a capirlo? Menomale che abbiamo trovato poche persone in queste piazze, la ragione prevale sulla stupidità».

Poi, sulla scuola: «Vogliamo aprire in presenza? Dobbiamo completare la vaccinazione under 18. E anche chi è vaccinato deve usare la mascherina. È un piccolo sacrificio che ci può dare un grande risultato in termini di controllo del contagio».

Su quest'ultimo aspetto De Luca è perentorio: la Campania ha una ordinanza che obbliga alla mascherina anche all'aperto, ordinanza che il governatore si è detto orientato a prorogare. «Anche chi è vaccinato in minima parte può contagiarsi – continua il presidente della giunta regionale della Campania – anche se grazie al vaccino non va in terapia intensiva e non ha problemi gravi. Il tempo è determinante per bloccare la diffusione di altre varianti che potrebbero essere più aggressive».