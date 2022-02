Covid, morto il maresciallo Nicola Zappulo: lutto nel Casertano Zappulo viveva a Calvi Risorta, nella provincia di Caserta: il sindaco Giovanni Lombardi ha dedicato un pensiero al maresciallo e alla sua famiglia.

A cura di Valerio Papadia

Un'altra vittima del Covid-19 tra le forze dell'ordine: è morto il maresciallo Nicola Zappulo, originario di Calvi Risorta, piccola cittadina della provincia di Caserta. Dopo aver contratto il virus, le condizioni del maresciallo si sono repentinamente aggravate, portandolo purtroppo al decesso. Molto conosciuto e stimato dalla comunità di Calvi Risorta, anche il sindaco della cittadina, Giovanni Lombardi, ha voluto ricordare Nicola Zappulo, rivolgendo anche un pensiero alla sua famiglia Su Facebook, il sindaco Lombardi ha scritto:

Calvi Risorta piange un’altra vittima del Covid, il maresciallo Nicola Zappulo, uomo probo ed onesto. Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e l’intera comunità calena partecipa commossa al lutto che ha colpito la famiglia in particolar modo la cara figlia Pina

Covid, la situazione in Campania

Come dimostra il caso del maresciallo Zappulo e delle decine di decessi quotidiani, il Covid-19 continua a mietere vittime in Campania. I dati della Fondazione Gimbe, che dall'inizio della pandemia ne segue l'andamento nelle varie regioni della Penisola, dimostrano però che nell'ultima settimana, in Campania, i casi di contagio sono diminuiti in maniera importante: nella settimana che va dal 2 all'8 febbraio, i nuovi casi sono calati del 19,9% rispetto ai sette giorni precedenti. Inoltre, mentre domani, venerdì 11 febbraio, in tutto il resto d'Italia decade l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto, in Campania il governatore Vincenzo De Luca ha stabilito che si dovrà continuare ad indossarle laddove non sia possibile mantenere un distanziamento sociale adeguato, ovvero in presenza di assembramenti.