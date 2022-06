Covid Campania, oggi 843 contagi e 3 morti: bollettino di venerdì 3 giugno 2022 Sono 843 i nuovi casi positivi in Campania nelle ultime 24 ore, su 5.365 tamponi analizzati tra molecolari e antigenici rapidi. Altri 3 morti decessi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 843 i nuovi casi positivi a Covid in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 5.365 tamponi tra molecolari e tamponi antigenici rapidi analizzati nei laboratori regionali. Il tasso di positività regionale si attesta al 15,71%, più alto ancora della media nazionale. Lo ha comunicato la Regione Campania nel consueto bollettino quotidiano. Di questi nuovi casi, 54 sono risultati positivi a 1.433 tamponi molecolari, mentre gli altri 789 sono emersi dalle analisi di 3.932 tamponi antigenici rapidi.

Sono tre i nuovi decessi in Campania dovuti a Covid: due di questi risalgono alle ultime 48 ore, mentre un altro è deceduto in precedenza ma registrato soltanto nell'odierno bollettino. Calano ancora i ricoveri negli ospedali: sono 350 le persone ospedalizzate in Campania, di cui 16 nei reparti di terapia intensiva ed altri 334 nei reparti di degenza ordinaria della Campania. Questo invece il report dei posti letto occupati e disponibili su base regionale, forniti da Palazzo Santa Lucia nell'odierno bollettino giornaliero:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 585

Posti letto di terapia intensiva occupati: 16

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 334

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Intanto, Vincenzo De Luca ha fatto sapere che "ci avviamo verso l'estate e sarà una bella stagione turistica, ma dobbiamo mantenerci comunque prudenti. Voi continuerete a vedere il presidente della Regione Campania con la mascherina sul volto, non mi fa né caldo né freddo se gli altri non se la mettono, io cercherò di essere iper prudente", ha ribadito il presidente della Regione Campania.