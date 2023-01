Covid Campania, oggi 441 contagi e 3 morti: bollettino di sabato 21 gennaio 2023 In Campania 441 nuovi positivi Covid. Ci sono ulteriori 3 decessi. Stabile l’occupazione ospedaliera. I dati del bollettino del 21 gennaio 2023.

Sono 441 i nuovi contagi da coronavirus in Campania, riscontrati con l'analisi di 6.482 tamponi (tra antigenici rapidi e molecolari). Si registrano ulteriori 3 decessi, dei quali due nelle ultime 48 ore e un terzo avvenuto in precedenza ma contabilizzato ieri. I dati diffusi col bollettino quotidiano Covid della Regione Campania di oggi, 21 gennaio 2023.

La percentuale di positività che emerge dagli ultimi dati disponibili è del 6,8%; il dato è leggermente più basso di quello del bollettino di ieri, 20 gennaio, quando il rapporto tra test analizzati e quelli risultati positivi era stato del 6,94% (corrispondente a 597 nuovi casi su 8.608 test). Più nel dettaglio, sono risultati positivi 50 dei 1.620 tamponi molecolari analizzati (3,08%) e 391 dei 4.862 antigenici rapidi (9,07%).

Covid Campania, i dati sui ricoveri negli ospedali

Resta stabile anche l'occupazione ospedaliera, non emergono rilevanti variazioni rispetto al precedente aggiornamento. All'ultimo rilevamento i ricoverati in Terapia Intensiva erano 18, lo stesso numero di ieri, con un occupazione del 3,13% dei 575 posti letto di Rianimazione presenti in totale in Campania. Lieve diminuzione per le degenze ordinarie Covid: ieri sera i ricoverati erano 281 (12 in meno), pari all'8,89% dei 3.160 posti letto Covid complessivamente disponibili in regione tra strutture pubbliche e offerta privata.