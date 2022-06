Covid Campania, oggi 2.616 contagi e 4 morti: bollettino di martedì 7 giugno 2022 In Campania ci sono 2.616 nuovi positivi Covid e si registrano altri 4 decessi. I dati del bollettino della Regione Campania di oggi, 7 giugno 2022.

I nuovi positivi in Campania sono 2.616, emersi dall'analisi di 19.614 tamponi. Si registra il decesso di altre 4 persone (3 nelle ultime 48 ore e uno avvenuto in precedenza ma registrato ieri); il totale delle vittime in Campania è di 10.534 dall'inizio dell'epidemia, a febbraio 2020. I dati contenuti nel bollettino ordinario Covid della Regione Campania di oggi, 7 giugno 2022.

l numero dei positivi di oggi è più che triplicato rispetto all'aggiornamento precedente, ma questo dipende dal numero di tamponi analizzati, che nel fine settimana cala drasticamente (i dati sono come sempre relativi alle 23:59 del giorno precedente): la percentuale di positivi era stata ieri del 14,17% (731 nuovi contagi su 5.158 test), mentre oggi si attesta sul 13,34%, quindi resta sostanzialmente stabile. Dei nuovi positivi, 2.392 sono risultati tali al test antigenico rapido (17,99%, su 13.298 test) e 224 al molecolare (3,55%, su 6.316 test).

Covid Campania, i dati sui ricoveri negli ospedali

Sul fronte dell'occupazione degli ospedali, non si registrano variazioni sul numero dei ricoverati in Terapia Intensiva: sono occupati 14 dei 581 posti complessivi disponibili (2,4%). Si registra, invece, un calo per le degenze ordinarie Covid: al fronte dei 318 del bollettino di ieri, dagli ultimi dati risultano ricoverate 303 persone (-15) sui 3.160 posti disponibili tra offerta pubblica e privata (9,6%).