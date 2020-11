Sono 1.626 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati in Campania nelle ultime 24 ore, emersi dall'analisi di 14.286 tamponi, come reso noto dal bollettino dell'Unità di Crisi regionale, diramato quotidianamente intorno alle ore 17 e relativo alla situazione epidemiologica fino alla mezzanotte precedente. Sale dunque a 155.319 il numero totale delle persone contagiate dal Coronavirus in Campania dall'inizio della pandemia, mentre sono 1.586.159 i tamponi complessivamente analizzati. Nelle ultime 24 ore si registrano purtroppo anche 42 persone decedute (18 deceduti nelle ultime 48 ore e 24 deceduti in precedenza), che fanno salire il totale a 1.673, mentre sono 1.843 le persone guarite, per un totale di 49.119 dall'inizio della pandemia.

Covid, il report sui posti letto negli ospedali della Campania

Quotidianamente, insieme all'evoluzione dei dati relativi alla pandemia, il bollettino dell'Unità di Crisi della Regione Campania rende noto anche lo "stato di salute" degli ospedali del territorio regionale, indicando i posti liberi e quelli occupati nei reparti di degenza ordinaria e nelle terapie intensive dei nosocomi. Ecco, di seguito, i dati contenuti nell'ultimo aggiornamento:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 182

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (posti letto Covid e offerta privata)

Posti letto di degenza occupati: 2.141

La Campania rimane in zona rossa Covid

Nel fine settimana appena trascorso, intanto, il Ministero della Salute ha deciso di prolungare la presenza della Campania in zona rossa, quella considerata a maggior rischio e quella con le maggiori restrizioni. I contagi, sebbene si sia osservato un calo da quando la zona rossa è stata istituita, sono ancora alti, mentre negli ospedali si registra ancora una forte pressione.