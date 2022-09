Covid Campania, oggi 1.444 contagi e 0 morti: bollettino di domenica 25 settembre 2022 In Campania 1.444 nuovi positivi. Non si registrano nuovi decessi (in totale 11.212). I dati del bollettino Covid di oggi, 25 settembre 2022.

A cura di Redazione Napoli

In Campania oggi si registrano 1.444 nuovi positivi Covid, emersi dall'analisi di 9.955 test (tra tamponi molecolari e antigenici rapidi). Non si registrano nuovi decessi, né nelle ultime 48 ore né in precedenza e successivamente associati al Covid. Restano quindi 11.212 le vittime in Campania dall'inizio dell'epidemia, a febbraio 2020. I nuovi dati sono contenuti nel bollettino quotidiano Covid di oggi, 25 settembre 2022, e come sempre sono aggiornati alle 23:59 del giorno precedente.

Dei test analizzati ieri, 7.530 erano antigenici rapidi (con 1.367 positivi, pari al 18,15%) e 2.425 molecolari (con 77 positivi, pari al 3,18%). Il tasso di positività, ovvero il rapporto tra il numero di test analizzati e quelli rivelatisi positivi, è oggi del 14,51%, poco più di un punto percentuale rispetto a quello emerso dal bollettino di ieri, 24 settembre (13,39%, pari a 1.530 nuovi casi su 11.428 test analizzati).

Covid Campania, i dati sui ricoveri negli ospedali

Variazioni minime anche sul fronte dell'occupazione dei posti letto in ospedale. In Terapia Intensiva risultano infatti ricoverate 9 persone, stesso numero riscontrato nel precedente aggiornamento e corrispondenti all'1.57% dei 575 posti letto di Rianimazione complessivamente presenti in regione; in degenza ordinaria Covid, invece, ci sono 212 persone, ovvero 2 in meno rispetto al bollettino precedente e che corrispondono al 6,7% dei 3.160 posti letto disponibili in Campania tra strutture pubbliche e offerta privata Covid.